В Калининграде ввели особый противопожарный режим

23 Апр 2020 2020-04-23T12:53:40+03:00

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В Калининграде с 22 апреля введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе запрещено сжигание бытовых, строительных, промышленных и иных отходов, мусора, выжигание травы, разведение костров и использование любых пиротехнических изделий на землях всех категорий.

Также руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано до 15 мая прекратить оборот пиротехнической продукции, усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на подведомственных территориях, принять меры по очистке территории от горючих отходов и мусора, обеспечить искусственные и естественные водоисточники подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарной техникой. Кроме этого необходимо принять меры по организации ликвидации возгораний мусора и сухой растительности на подведомственных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU