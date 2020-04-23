В воскресенье часть Калининграда на 6 часов останется без электричества

23 Апр 2020 2020-04-23T13:07:52+03:00

С 4 до 10 часов утра будут проводиться работы на линии электропередачи

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В воскресенье, 26 апреля, в Калининграде 12 улиц и микрорайон Прегольский на 6 часов отключат от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 4:00 до 10:00 утра будут проводиться ремонтные работы на линии электропередачи, соединяющей Приморскую ТЭС и подстанцию 110 кВ «Центральная». В результате будет ограничено электроснабжение потребителей микрорайона Прегольский, улиц Спортивная, Воздушная, Чернышевского, К. Маркса, Красносельская, Бассейная, Катина, Столярная, 1-ая Большая Окружная, Каштановая аллея, проспектов Победы и Мира. Социально значимые объекты будут запитаны от дизель-генераторов.

«Ремонт невозможно провести без погашения потребителей, запитанных от подстанции «Региональной энергетической компании» - 110 кВ «Промышленная». Специалисты приложат все усилия, чтобы максимально сократить время восстановления линии», - отметили в городской пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU