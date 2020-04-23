В Калининграде на ул. Горького начнется раздача бесплатных масок

23 Апр 2020 2020-04-23T13:11:44+03:00

Получить средства защиты можно будет с 15 часов ежедневно

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В Калининграде с четверга 23 апреля начнется бесплатная раздача масок возле «Виктории» на улице Горького. Волонтеры будут работать у супермаркета ежедневно до 28 апреля.

Как рассказал «Комсомолке» организатор акции Олег, подходить за масками можно с 15:00.

Отметим, маски бесплатно раздают в Калининграде с 5 апреля. В день распространяют около 1000 штук.

Речь идет о многоразовых масках, которые сделаны из четырех слоев полимерного материала. Такие маски можно (и нужно) обеззараживать. Сделать это легко в микроволновке.

После 29 апреля маски планируют раздавать у «Виктории» на бульваре Шевцовой.

О том, кто и зачем раздает эти маски в Калининграде, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU