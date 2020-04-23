2020-04-23T13:15:46+03:00
Общество

Министр: Подрядчик ликвидировал отставание от графика строительства бассейна в парке Южный

Сейчас в здании ведется устройство монолитных лестниц
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Подрядчик ликвидировал отставание от графика строительства спортивного комплекса с бассейном в парке Южный в Калининграде. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в ходе рабочего выезда на объект.

Сейчас в здании ведется устройство монолитных лестниц, кладка кирпичных перегородок, установка металлического каркаса оконных рам и витражей, остекление. Продолжаются работы по устройству внутренних систем электроснабжения, вентиляции, отоплению, облицовке плиткой стен фасадов, прокладке сетей ливневой и дождевой канализации. Объект должен быть введен в эксплуатацию во второй половине декабря этого года.

«На всех строительных площадках должны быть введены дополнительные меры безопасности. Особое внимание мы продолжим уделять объектам, выполняемым в рамках государственного и муниципального контракта», – подчеркнул министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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