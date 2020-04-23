В Зеленоградске в сквере королевы Луизы построят сцену

23 Апр 2020 2020-04-23T13:33:28+03:00

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В Зеленоградске в сквере королевы Луизы появится сцена. Как сообщает администрация муниципалитета, уже проведены конкурсные процедуры на поставку и установку сцены.

«Стоимость работ по итогам конкурса составила 815,9 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Срок исполнения работ – 14 календарных дней.

Ранее в сквере королевы Луизы неизвестный молодой человек сломал фонарь, когда играл с детьми. Инцидент попал на видео. Администрация Зеленоградска назвала парня вандалом и назначила вознаграждение в 50 тысяч рублей за предоставленную о нем информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU