Область выделила Калининграду 7 млн рублей на проект ремонта ул. Транспортной

23 Апр 2020 2020-04-23T13:43:51+03:00

Проектно-сметная документация должна быть готова к 1 ноября

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Региональные власти выделили администрации Калининграда средства на проект ремонта улицы Транспортной. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Проектно-сметная документация должна быть готова к 1 ноября этого года. На ее разработку выделено 7,2 млн рублей из резервного фонда правительства.

Средства из областного бюджета выделяются при со финансировании работ городскими властями в размере 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU