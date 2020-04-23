Область выделила Калининграду 7 млн рублей на проект ремонта ул. Транспортной
Проектно-сметная документация должна быть готова к 1 ноября
.Фото: Архив "КП"
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Региональные власти выделили администрации Калининграда средства на проект ремонта улицы Транспортной. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Проектно-сметная документация должна быть готова к 1 ноября этого года. На ее разработку выделено 7,2 млн рублей из резервного фонда правительства.
Средства из областного бюджета выделяются при со финансировании работ городскими властями в размере 800 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU