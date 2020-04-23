За неделю в Калининградской области инспекторы рыбнадзора задержали 26 браконьеров
Нарушителей оштрафовали на 49 тысяч рублей
.Фото: Росрыболовство
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В течение недели инспекторы рыбнадзора задержали в Калининградской области 26 нарушителей правил любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.
Всего было проведено 34 рейда, в ходе которого у браконьеров изъяли 239 кг незаконно добытой рыбы. Ущерб составил 254 тыс рублей, нарушителей оштрафовали на 49 тысяч рублей..
Также было изъято 46 орудий лова и арестовано три транспортных средства, отметили в региональном управлении Росрыболовства.
ИСТОЧНИК KP.RU