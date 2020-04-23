Десант уходит в прорыв: в Калининградской области морская пехота захватила необорудованное побережье
В Калининградской области прошли военные учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
В Калининградской области прошли учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье.По данным ведомства, испытания прошли в рамках зачетного тактического учения соединения десантных кораблей флота
Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, в маневрах было задействовано более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, более 20 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений.
- В ходе высадки минно-тральные группы Балтийского флота выполнили задачу проводки кораблей сил высадки морского десанта за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению. Многофункциональные истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-24 нанесли авиационный удар по позициям условного противника, уничтожив наземные цели условного противника с использованием ракетно-бомбового вооружения, - рассказали в пресс-службе.
После этого на береговую линию с помощью вертолетов морской авиации Ка-27 ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.
В пресс-службе Балтфлота пояснили, что высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королев» и «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».
ИСТОЧНИК KP.RU