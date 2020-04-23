2020-04-23T16:46:08+03:00
Общество

Мэр Калининграда ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Алексей Силанов станет гостем программы "Говорит Калининград" на радио "КП"
Светлана ШУНЕЙКО
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу утром мэр Калининграда Алексей Силанов ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио "Комсомольская правда".

Программа «Говорит Калининград» начнется в 8:00 на частоте 107,2 FM. Также эфир можно слушать онлайн по этой ССЫЛКЕ и смотреть на странице "КП" в ВК.

Ваши вопросы Алексею Силанову отправляйте на номер редакции 8-963-738-10-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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