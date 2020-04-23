Мэр Калининграда ответит на вопросы горожан в прямом эфире

23 Апр 2020 2020-04-23T16:46:08+03:00

Алексей Силанов станет гостем программы "Говорит Калининград" на радио "КП"

Изменить размер текста: A A

В пятницу утром мэр Калининграда Алексей Силанов ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио "Комсомольская правда".

Программа «Говорит Калининград» начнется в 8:00 на частоте 107,2 FM. Также эфир можно слушать онлайн по этой ССЫЛКЕ и смотреть на странице "КП" в ВК.

Ваши вопросы Алексею Силанову отправляйте на номер редакции 8-963-738-10-72.

ИСТОЧНИК KP.RU