Калининградца будут судить за пьяное ДТП с погибшим
В Гурьевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, по вине которого в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в октябре прошлого года на автодороге «Заозерье-Заливное». 51-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Фольксваген».
В результате столкновения погибла 52-летняя пассажирка легковушки, травмы получили виновник аварии и 20-летняя пассажирка.
Экспертиза установила, что водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU