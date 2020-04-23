Калининградца будут судить за пьяное ДТП с погибшим

23 Апр 2020 2020-04-23T17:05:44+03:00

Авария произошла в октябре прошлого года на автодороге «Заозерье-Заливное»

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В Гурьевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, по вине которого в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в октябре прошлого года на автодороге «Заозерье-Заливное». 51-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Фольксваген».

В результате столкновения погибла 52-летняя пассажирка легковушки, травмы получили виновник аварии и 20-летняя пассажирка.

Экспертиза установила, что водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU