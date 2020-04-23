Алиханов: Пандемия не оказывает особого влияния на наших аграриев

23 Апр 2020 2020-04-23T17:53:06+03:00

Сейчас в регионе в самом разгаре яровой сев, его планируется провести на 86 тысячах гектаров

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Пандемия коронавируса не оказывает никакого особого влияния на аграриев, они работают с соблюдением норм безопасности. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время выезда на посевные работы.

Сейчас в регионе в самом разгаре яровой сев, его планируется провести на 86 тысячах гектаров. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет 60%. Почти полностью посеяны ранние яровые культуры — пшеница, ячмень, овес. Аграрии приступили к севу поздних яровых культур, среди которых одна из приоритетных – кукуруза. Ее предстоит посеять в общей сложности 33 тысячи гектаров.

«Благодаря хорошей погоде в этом году посевная началась раньше. Надеемся, на высокий урожай, что все будет примерно как в прошлом году, а 2019 год у нас был рекордным – мы поставили исторический рекорд с 1946 года – собрали более 600 тысяч тонн зерна. Это очень хороший показатель, – сказал Антон Алиханов. – Наш внутренний рынок должен быть обеспечен. Будем исходить из того и договариваться с производителями, что внутренний рынок в приоритете, а все, что производиться сверх того – уйдет на экспорт, позволив создавать дополнительные подушки безопасности на будущее.

Глава региона отметил, что всегда нужно иметь подушку безопасности, чтобы преодолевать сложности, которые вызваны погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU