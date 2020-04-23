Еженедельно заболевших коронавирусом калининградцев становится больше на 10 процентов

23 Апр 2020 2020-04-23T19:34:28+03:00

COVID-19 зарегистрирован в 15 муниципалитетах, самому старшему из инфицированных – 95 лет, самому младшему – 4 месяца

Изменить размер текста: A A

Еженедельный прирост числа заболеваний коронавирусом в Калининградской области продолжает увеличиваться и в настоящее время составляет около 9.5 %. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Елена Бабура. Это ниже, чем в-среднем по РФ (13-14%).

Зарегистрирован один летальный исход, 48 человек выздоровело. Среди заболевших 80 человек – мужчины, 91 – женщины. По возрастным категориям наиболее число заболевших находится в группе от 50 до 64 лет, и среди 30-49-летних. Самому младшему из заболевших 4 месяца, самому старшему – 95 лет.

Инфицированные COVID-19 зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях области. Наиболее количество, предсказуемо, в Калининграде – 125 случаев или 73% от общего числа, следом идут Черняховский (11 случаев), Гурьевский (10), Зеленоградский (7) районы, по 3 случая в Гвардейском и Балтийском городских округах, по 2 - в Краснознаменском, Полесском и Багратионовском районах, по 1 – в городах Советск Светлый, Пионерский, а также, в Нестеровском, Озерском и Правдинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU