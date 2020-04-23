2020-04-23T18:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов сообщил, когда в Калининграде откроются фитнес-центры

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Спортивные секции, спортивные клубы и фитнес-центры в Калининградской области откроются не ранее 1 июня. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос читательницы.

Ранее глава региона сообщил на своей странице, когда в области откроются мебельные и строительные магазины. По его информации, это произойдет уже в следующий понедельник, 27 апреля. Также губернатор рассказал, что с 12 мая в регионе могут открыться детские сады, при этом, с 27 апреля количество дежурных групп в ряде работающих детсадов будет увеличено.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области действует с 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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