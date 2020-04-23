Калининградцев на коронавирус тестируют уже 5 лабораторий

23 Апр 2020 2020-04-23T18:43:03+03:00

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Сегодня право тестирования на коронавирус имеют уже 5 лабораторий в Калининградской области. Та из них, которая функционирует в системе регионального Управления Роспотребнадзора, является методическим центром и референс-центром. Еще три лаборатории находятся в государственных бюджетных учреждениях системы здравоохранения: в больнице специализированных видов медицинской помощи, в областной инфекционной больнице и в Центральной городской клинической больнице.

- Там проходят обследование люди не имеющие клинических признаков заболевания, - сообщила главный санитарный врач региона Елена Бабура. – Сейчас, с учетом того, что снизилось количество наблюдаемых, прибывших из-за рубежа, в основном, это наши медработники. Мы увеличили их тестирование на коронавирусую инфекцию, а те из них, кто подвержен риску соответствующего заражения, проходят регулярное тестирование один раз в неделю.

Пятая лаборатория является частной. Услуга по тестированию там платная, используется официально зарегистрированная тест-система. Елена Бабура добавила, что сейчас этим может заниматься любая лаборатория при наличии соответствующей лицензии, безопасных условий для проведения такого рода исследований и зарегистрированная на сайте Федерального центра Роспотребнадзора.

Увеличение количества лабораторий позволило проводить большее количество исследований на коронавирус. Если до этого их количество не превышало 200-300 в сутки, то в среду, 22 апреля их было проведено свыше 700. В настоящее время продолжается работа по привлечению других калининградских лабораторий к тестированию на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU