Для прибывающих в Калининградскую область готовятся открыть четвертый обсерватор

23 Апр 2020 2020-04-23T19:02:23+03:00

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За неполные три дня действия губернаторского постановления о помещении всех прилетающих в аэропорт «Храброво» на самоизоляцию в обсерваторы было водворено 42 человека. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

В Калининградской области пока функционируют три обсерватора – в соцучреждении «Мечта» Светлогорска, в лагере отдыха «Паруса надежды» там же и в городе Неман. В общей сложности, по состоянию на 23 апреля там находятся 94 калининградца и гостя янтарного края. В самое ближайшее время к этим обсерваторам почти наверняка добавиться еще один. Под данные цели планируется приспособить один из отдельно стоящих корпусов светлогорского санатория «Янтарный берег». Как заверила Елена Бабура, медицинский персонал уже подготовлен, все необходимые меры безопасности приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU