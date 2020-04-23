2020-04-23T19:32:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской областной клинической больнице зафиксирован очаг коронавируса

Признаки опасного заболевания обнаружены у медперсонала и пациентов лечебного учреждения
Игорь ОРЕХОВ
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Глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура подтвердила информацию о случаях заражения коронавирусом в областной клинической больнице. COVID-19 обнаружен как у представителей медперсонала лечебного учреждения, так и среди его пациентов. В общей сложности речь пока идет о 9 случаях.

- Проводится эпидемиологическое расследование и принимаются меры по локализации и ликвидации очага заболевания, - сообщила главный санитарный врач области. – Прежде всего, это – максимальное разобщение людей, переход на сменную систему работы, оборудование шлюзов перед входом в каждое отделение, кормление пациентов непосредственно в палатах и так далее. Ситуацию в больнице мы держим на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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