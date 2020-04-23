В Калининградской области готовятся разрешить работу непродовольственных магазинов

23 Апр 2020 2020-04-23T19:53:41+03:00

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Возможность возобновления работы предприятий сферы услуг региональное Управление Роспотребнадзора намерено рассматривать с учетом развития ситуации с коронавирусом. Об этом заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

- Безусловно, ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц эпидемия не закончится, - считает она. – Мы с вами еще долго будем вынуждены существовать в мире, где случаи заболевания коронавирусной инфекцией будут повторяться. Это продолжится до тех пор, пока не удастся создать достаточное количество вакцин и выработать популяционный иммунитет. Пока этого не произойдет, на каждом предприятии промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других отраслей должны строго соблюдаться противоэпидемические меры. Необходимо носить маску, соблюдать социально безопасную дистанцию, проводить дезинфекционные мероприятия. Необходимые методические рекомендации будут доведены до ответственных лиц. Бизнес продолжит свою деятельность, а мы будем отслеживать эпидемическую ситуацию.

Пока об открытии заведений общепита в их привычном понимании речи не идет. Процесс будет происходить поэтапно. Для начала можно будет говорить о выносной продаже, затем об определенном нормативе по количеству столиков на общую площадь помещения, и в дальнейшем уже о полноценном функционировании предприятий. А вот магазины непродовольственной торговли могут возобновить работу быстрее – при условии наличия отдельного входа с улицы.

- Но работники этих магазинов все равно должны проходить входной контроль, - уточнила Бабура. – Всем необходимо измерять температуру, в торговом зале может находиться ограниченное количества покупателей, у касс не должны скапливаться очереди. Да, пока нам придется жить вот в таких условиях – и достаточно долго.

ИСТОЧНИК KP.RU