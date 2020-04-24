2020-04-24T10:12:56+03:00
Общество

Мэр Калининграда: О новых трамвайных маршрутах в этом году придется забыть

Глава города сказал, что ситуация с транспортом сложная
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Глава Калининграда сказал, что городской общественный транспорт испытывает в эти дни самоизоляции трудности. Ведущие прямого эфира передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» задали Алексею Силанову вопрос: «О новых трамвайных маршрутах на этот год придется забыть?».

- Да, несомненно, - ответил мэр. – Ситуация с транспортом достаточно сложная. Сегодня городское предприятие «КалининградГорТранс», да и частные перевозчики нуждаются в серьезной нашей поддержке. Если в ситуации благополучия с точки зрения санитарно-эпидемиологического режима у нас ежедневная выручка на транспорте «КалининградГорТранса» составляла порядка 2 млн рублей в день, то сегодня она составляет 400-450 тысяч рублей в день. А в выходные – по 200-220 тысяч. Представьте себе, в какой финансово-экономической ситуации предприятие оказывается, потеряв выручку почти в 5 раз в день.

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Глава города отметил, что в поддержке нуждаются и частные перевозчики в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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