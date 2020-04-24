Алексей Силанов рассказал, когда в Калининграде отключат отопление

24 Апр 2020 2020-04-24T10:28:49+03:00

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Глава Калининграда сказал, что отопление в городе отключат только тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет превышать +8 градусов. На нормативы Алексей Силанов сослался в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Если брать структуру звонков, то 50 на 50. 50 процентов обратившихся просят выключить отопление, 50 процентов просят этого пока не делать, - говорит мэр. - С точки зрения нормативных требований, сегодня только третьи сутки, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов. За прошедшие сутки среднесуточная температура составила 10,5 градусов. Будем смотреть по ситуации. Если и дальше среднесуточная температура будет выше 8 градусов, то, конечно, будем принимать решение.

Алексей Силанов отметил, что 8-9-10 апреля среднесуточная температура составляла до 10,5-12 градусов, но потом резко опустилась до 5-6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU