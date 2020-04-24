2020-04-24T10:28:28+03:00
Общество

Ночью на Южном бульваре в Калининграде сгорел автомобиль

В машине выгорел моторный отсек
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В ночь на четверг, 24 апреля, в Калининграде на Южном бульваре сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.08. В автомобиле выгорел моторный отсек.

Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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