Ночью на Южном бульваре в Калининграде сгорел автомобиль

24 Апр 2020 2020-04-24T10:28:28+03:00

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В ночь на четверг, 24 апреля, в Калининграде на Южном бульваре сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.08. В автомобиле выгорел моторный отсек.

Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчет.

ИСТОЧНИК KP.RU