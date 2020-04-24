В Калининградской области выявили 18 новых случаев коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T10:38:56+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 189 случаев заражения.

За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 677 человек

ИСТОЧНИК KP.RU