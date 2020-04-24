В Калининградской области выявили 18 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 189 случаев заражения
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 189 случаев заражения.
За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 677 человек
ИСТОЧНИК KP.RU