В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

24 Апр 2020 2020-04-24T10:49:58+03:00

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар

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В пятницу, 24 апреля, стало известно о 18-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Калининградской области.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, 10 новых случаев бессимптомного проявления короновирусной инфекции были выявлены активно при обследовании лиц, контактных по медицинскому учреждению и семье. Шесть случаев было выявлено у пациентов, поступивших с пневмонией, среди них один ребенок, два случая – у пациентов с ОРВИ.

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего в регионе выявлено 189 случаев заражения, выписано из стационара нарастающим итогом 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU