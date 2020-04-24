В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В пятницу, 24 апреля, стало известно о 18-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Калининградской области.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, 10 новых случаев бессимптомного проявления короновирусной инфекции были выявлены активно при обследовании лиц, контактных по медицинскому учреждению и семье. Шесть случаев было выявлено у пациентов, поступивших с пневмонией, среди них один ребенок, два случая – у пациентов с ОРВИ.
Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними для организации медицинского наблюдения и обследования.
Всего в регионе выявлено 189 случаев заражения, выписано из стационара нарастающим итогом 49 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU