2020-04-24T10:48:37+03:00
Общество

Интернет-трафик Tele2 в районах Калининградской области вырос на 23%

Оператор проанализировал активность абонентов в сети в первые две недели апреля
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Tele2 сравнила потребление интернет-трафика в первые две недели апреля, когда были объявлены нерабочие дни в связи с самоизоляцией, с двумя первыми неделями марта, когда никаких ограничений не было. Оказалось, что в среднем потребление трафика в Калининграде осталось на прежнем уровне, а Центральный район города даже показал небольшое снижение.

В районах нашей области интернет-трафик за это же время вырос в среднем на 23%. Лидерами по росту использования мобильного интернета стали Пионерский (+73%), Ладушкин (+39%), Славский (+34%), Краснознаменский (+31%) и Правдинский (+29%) районы.

- Очевидно, что городские жители постарались по возможности уехать в пригороды и районы области – наиболее комфортные места для соблюдения условий самоизоляции, - комментирует технический директор калининградского филиала Tele2 Сергей Винниченко. - Несмотря на нагрузку на сеть, мы продолжаем предоставлять нашим абонентам отличное качество связи. За год мы расширили сеть скоростного мобильного интернета, оборудовав практически все базовые станции технологией 4G.

В 2019 году и в начале 2020 года оператор построил новые базовые станции в Калининграде и еще 30 населенных пунктах области. По данным Роскомнадзора, Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G в стране. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.

Интернет-трафик Tele2 в районах Калининградской области вырос на 23%

Оператор проанализировал активность абонентов в сети в первые две недели апреля

Tele2 сравнила потребление интернет-трафика в первые две недели апреля, когда были объявлены нерабочие дни в связи с самоизоляцией, с двумя первыми неделями марта, когда никаких ограничений не было. Оказалось, что в среднем потребление трафика в Калининграде осталось на прежнем уровне, а Центральный район города даже показал небольшое снижение.

В районах нашей области интернет-трафик за это же время вырос в среднем на 23%. Лидерами по росту использования мобильного интернета стали Пионерский (+73%), Ладушкин (+39%), Славский (+34%), Краснознаменский (+31%) и Правдинский (+29%) районы.

- Очевидно, что городские жители постарались по возможности уехать в пригороды и районы области – наиболее комфортные места для соблюдения условий самоизоляции, - комментирует технический директор калининградского филиала Tele2 Сергей Винниченко. - Несмотря на нагрузку на сеть, мы продолжаем предоставлять нашим абонентам отличное качество связи. За год мы расширили сеть скоростного мобильного интернета, оборудовав практически все базовые станции технологией 4G.

В 2019 году и в начале 2020 года оператор построил новые базовые станции в Калининграде и еще 30 населенных пунктах области. По данным Роскомнадзора, Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G в стране. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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