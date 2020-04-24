Алексей Силанов: Управляющие компании должны дезинфицировать почтовые ящики и перила в подъездах

24 Апр 2020 2020-04-24T10:54:25+03:00

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Жители Калининграда жалуются на управляющие компании города, которые не проводят дезинфекцию в подъездах домов. Жалобы на УК «Лучший дом» и ЖЭУ №23 прозвучали в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Мэр Калининграда, который стал гостем прямого эфира, отметил, что из резервного фонда было выделено 4 млн рублей для приобретения дезинфицирующих средств. 2 млн ушли в «Чистоту» для уборки дорог и улиц, еще на 2 млн закупили более 44 тонн дезинфицирующих средств для управляющих компаний города.

- Сегодня раздача дезсредств завершается нашим Управлением по делам ГО и ЧС. Приобрели и раздали 44 тонны средств для обработки почтовых ящиков, перил в подъездах, кнопок домофонов, лифта, - сказал глава города. – Если у жителей будут и впредь какие-то замечания по поводу того, что уборка и обработка не проводится, мы готовы эти замечания рассматривать. Поручения даны и жилищным отделам, и комитету городского хозяйства. Дезсредства есть, нужен только контроль.

Мэр об уборке подъездов: Дезинфицирующие средства есть, нужен только контроль 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU