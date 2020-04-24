2020-04-24T11:23:59+03:00
Общество

Мэр Калининграда: Мы реагируем на обращения в Инстаграме губернатора

Алексей Силанов заверил, что администрация города всегда на связи с населением
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Глава Калининграда не сидит в Инстаграме, зато активен в Фейсбуке. Об этом сам Алексей Силанов сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, почему у губернатора есть Инстаграм, а у главы города его нет.

- Я активно работаю в Фейсбуке, отвечаю на все вопросы, связанные с городским хозяйством. Кроме того, все то, что в социальных сетях пишется по поводу городского хозяйства, отрабатывается администрацией Калининграда: вне зависимости от того, написано это в Инстаграме губернатора или отправлено в электронном виде в администрацию президента, - сказала глава Калининграда.

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Алексей Силанов отметил, что прием граждан он проведет в мае дважды.

- Значительная часть сотрудников администрации сегодня работает на удаленке, но все обращения мы рассматриваем, ничего не волокитится. Мы постоянно на связи с населением, - заверил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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