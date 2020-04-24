Автобазе калининградского правительства выделили 17,7 млн рублей на новые машины

24 Апр 2020 2020-04-24T11:38:11+03:00

Средства были заложены в бюджете на этот год

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Автобаза правительства Калининградской области получила средства на новые машины. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Автобаза получит на покупку новых машин 17,7 млн рублей, средства ранее были заложены в областном бюджете на 2020 год.

Также структура правительства получит 3,8 млн рублей на пожарную безопасность и ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU