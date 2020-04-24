Автобазе калининградского правительства выделили 17,7 млн рублей на новые машины
Средства были заложены в бюджете на этот год
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Автобаза правительства Калининградской области получила средства на новые машины. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Автобаза получит на покупку новых машин 17,7 млн рублей, средства ранее были заложены в областном бюджете на 2020 год.
Также структура правительства получит 3,8 млн рублей на пожарную безопасность и ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU