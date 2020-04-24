Назначен новый прокурор Калининградской области

24 Апр 2020 2020-04-24T12:02:23+03:00

Им стал Александр Авдеев

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Новым прокурором Калининградской области назначен Александр Авдеев. Его кандидатура была согласована депутатами Облдумы на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля.

Ранее Авдеев занимал пост заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе.

Напомним, 14 апреля стало известно, что ранее занимавший пост областного прокурора Сергей Хлопушин вышел на пенсию в связи с выслугой лет.

ИСТОЧНИК KP.RU