На территории Калининградского зоопарка нашли мину

24 Апр 2020 2020-04-24T12:24:25+03:00

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Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили во время подготовки к благоустройству территории у ручья зоопарка. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка, строители устанавливали ограждение и увидели предмет, напоминающий мину, под водой недалеко от моста, по которому ежедневно проходят местные жители.

«Вызванные на место саперы после осмотра установили, что мина не содержит взрывоопасных веществ, и изъяли ее», - сообщили в зоопарке.

Отметим, мину нашли на территории на пересечении улиц Носова, Брамса и Руставели, которая принадлежит Калининградскому зоопарку, но сегодня не используется.

«Специалисты не исключают, что найденная мина – не единственная. Администрация Калининградского зоопарка планирует заказать обследование и очистку местности от взрывоопасных предметов», - сказали в зоопарке.

Напомним, Калининградский зоопарк планирует благоустроить заброшенную после войны территорию, потратив на это почти миллион евро. Реализация польско-российского проекта по программе приграничного сотрудничества продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU