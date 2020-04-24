В Калининграде заработал специальный портал для подготовки выпускников к экзаменам

24 Апр 2020 2020-04-24T12:33:36+03:00

Там организовано сопровождение и консультирование выпускников 9 и 11 классов

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В Калининградской области начал работу специальный портал для подготовки выпускников к экзаменам. Накануне там прошли первые консультации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На портале «Наш экзамен» организовано сопровождение и консультирование выпускников 9 и 11 классов Калининградской области по вопросам государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) в 2020 году. Уже проведены первые лекции по физике и биологии. Видеоролики сохраняются на Youtube-канале, а также дублируются на сайт и группу Калининградского областного института развития образования во Вконтакте.

В рамках проекта для учащихся подготовлены актуальные материалы, проводятся индивидуальные и групповые консультации как по организационным вопросам госитоговой аттестации, так и по специальным, касающимся конкретных предметных областей.

«Новый формат подготовки позволит ребятам получить консультации у председателей государственной экзаменационной комиссии. Многие из них уже сделали разбор самых сложных заданий, которые зачастую не успевают проходить в рамках школьной программы. Сайт полезен не только выпускникам текущего года, но и всем тем, кто зарегистрирован на сдачу ЕГЭ, как ранее сдававшие. Желаю всем успешной подготовки», – рассказала министр образования Светлана Трусенева.

Она также напомнила, что экзаменационные испытания начнутся для девятиклассников с 8 июня, для одиннадцатиклассников – с 9 июня.

Выпускники 9 классов сдают только русский язык и математику, ЕГЭ же пройдет в традиционной форме по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU