В Калининградской области разрешат работать непродовольственным магазинам
В Калининградской области смягчают условия самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе брифинга в пятницу, 24 апреля.
Со среды, 29 апреля, в регионе будут открыты все непродуктовые магазины. С 4 мая начнут работать салоны красоты и парикмахерские.
Для населения режим самоизоляции продолжится. Также остаются закрытыми для посещения приморские города, но можно выходить на "дикие пляжи", соблюдая дистанцию. В магазины жители области должны ходить только в масках.
Что касается точек общепита, они будут открыты не ранее 1 июня, отметил глава региона. При этом, Антон Алиханов подчеркнул, что все послабления будут действовать, если федеральные власти не введут "новые ужесточения".
ИСТОЧНИК KP.RU