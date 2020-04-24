В Калининградской области разрешат работать непродовольственным магазинам

24 Апр 2020 2020-04-24T13:19:13+03:00

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В Калининградской области смягчают условия самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе брифинга в пятницу, 24 апреля.

Со среды, 29 апреля, в регионе будут открыты все непродуктовые магазины. С 4 мая начнут работать салоны красоты и парикмахерские.

Для населения режим самоизоляции продолжится. Также остаются закрытыми для посещения приморские города, но можно выходить на "дикие пляжи", соблюдая дистанцию. В магазины жители области должны ходить только в масках.

Что касается точек общепита, они будут открыты не ранее 1 июня, отметил глава региона. При этом, Антон Алиханов подчеркнул, что все послабления будут действовать, если федеральные власти не введут "новые ужесточения".

ИСТОЧНИК KP.RU