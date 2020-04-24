Лисенок Куршик превратился в Курша, но в лес возвращаться не собирается

24 Апр 2020 2020-04-24T13:31:18+03:00

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Лис Курш, бывший лисенок Куршик празднует день рождения. Накануне рыжий красавец с удовольствием принял угощения из рук сотрудников национального парка "Куршская коса". За два года своей жизни рядом с людьми он стал ручным и ласковым, как домашняя собачка. Гуляет на поводке, живет в свободном вольере и счастлив!

- 23 апреля Куршику исполнилось два года, - рассказала пресс-секретарь национального парка «Куршская коса» Ольга Большакова. - Самец лисицы, подкинутый в национальный парк в начале мая 2018 года, стал постоянным обитателем Визит-центра, расположенного на 14,7 километре Куршской косы. В результате народного голосования получил имя Курш. В двухмесячном возрасте он получил ветеринарный паспорт и почти все необходимые прививки.

Однако случай с Куршиком является исключением – изымать животных из дикой природы категорически не рекомендуется. Не зря во многих странах это запрещено законом.

- В очередной раз напоминаем, если вам в лесу встретился детеныш того или иного вида, постарайтесь незаметно уйти. В большинстве случаев мать находится поблизости. А вырастить дикое животное в домашних условиях чрезвычайно трудно, порой это бывает для него губительно! – добавила Ольга Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU