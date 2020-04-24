2020-04-24T14:32:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники соцучреждений в регионе будут работать сменами по две недели

Новый режим работы вводят, чтобы обезопасить пожилых людей и инвалидов
Иван МАРКОВВиктор Сергеев
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В Калининградской области социальные учреждения, в которых находятся пожилые люди, инвалиды, будут работать по новому графику. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе брифинга в пятницу, 24 апреля.

«После того случая в «Теплом доме» в Черняховске мы приняли решение, что бригады работают в двухнедельном режиме. То есть две недели сотрудники учреждения находятся в нем без права его покидать. Они там питаются и ночуют», - сказал Алиханова.

По его словам, следующая бригада, которая их сменяет, будет проходить тесты на CoViD, и после отрицательных отрицательных результатов заступит на свое уже двухнедельное дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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