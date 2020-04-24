В Калининградской области вводится специальный налоговый режим для самозанятых

24 Апр 2020 2020-04-24T14:08:39+03:00

Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованными за незаконное предпринимательство

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В Калининградской области с 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Соответствующий закон был принят в пятницу, 24 апреля на внеочередном заседании регионального парламента.

Перейти на новый режим можно добровольно, отметил министр финансов области Виктор Порембский. Самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, могут платить налог по ставке 4% при работе с физлицами, и по ставке 6% при работе с компаниями и индивидуальными частными предпринимателями.

«Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на этот режим, освобождаются от всех налогов и взносов во внебюджетные фонды и смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по низкой ставке. Новый режим позволит облегчить ведение предпринимательской деятельности гражданам, уже сейчас использующим другие налоговые режимы, а также стимулировать предпринимателей легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованными за незаконное предпринимательство», – почеркнул министр финансов.

Воспользоваться специальным режимом могут физические лица и предприниматели, которые получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, не имеют работодателя, не привлекают наемных работников. Не могут перейти на этот режим те, кто занимается реализацией подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке, перепродажей товаров, осуществляет добычу или реализацию полезных ископаемых или попадает под действие иных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU