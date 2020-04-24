2020-04-24T14:18:00+03:00
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Алиханов: Обсерваторы в Калининградской области близки к заполнению

Власти не исключают. что прилетающих в регион придется отправлять назад
Иван МАРКОВ
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области работают три обсерватора - «Мечта», «Паруса надежды» и «Спутник», и все они уже близки к заполнению. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе брифинга в пятницу, 24 апреля.

«Еще одним обсерватором будет «Янтарный берег», мы договорились. С учетом того, что на этой неделе достаточно много людей, прилетающих из Санкт-Петербурга и Москвы, были отправлены на обсервацию, «Янтарный берег», нам необходим, чтобы справиться с тем потоком, который сейчас возникает. Но я думаю, что мы «Янтарным берегом» можем ограничиться. А когда и он подойдет к полному заполнению, людям ничего не будет оставаться, как брать билет и лететь обратно», - сказал губернатор.

Сейчас в области 1444 человека находятся под наблюдением на домашнем карантине. Нарушений карантина не выявлено, отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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