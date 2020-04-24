Бесплатный кинозал, концерты в гараже и мастер-классы на кухне: Tele2 открыла виртуальный дом для всех желающих

24 Апр 2020 2020-04-24T17:12:41+03:00

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«Дом по другим правилам» Tele2 открылся сегодня, 24 апреля, по адресу dom.tele2.ru. Необычный виртуальный проект объединил в себе все самые популярные форматы общения, обучения и развлечений.

Виртуальный дом проектировался с участием профессиональных архитекторов и состоит из восьми комнат. Гости могут использовать образовательный плейлист от Института «Стрелка», посетить лекции от просветительского проекта Arzamas и даже экскурсии по Государственному Эрмитажу. В кинозале представлена бесплатная подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink, лучший контент от Мультимедиа Арт-Музея, из онлайн-парков Tele2 и мира Red Bull, записи уже прошедших спортивных или музыкальных событий и трансляции, которые можно посмотреть вместе с интересными гостями. Для тех, кто хочет поддержать свою спортивную форму, в тренажерном зале проходят онлайн-тренировки с фитнес-инструкторами московского клуба «Комета Black». В гараже будут регулярно устраиваться живые концерты-квартирники, в игровой комнате - соревнования по мобильному киберспорту. На кухне с посетителями встретятся шеф-повара московских и петербургских гастрономических мест, среди которых - «Горыныч», «Северяне», Noor Electro, El Copitas. Серия прямых эфиров позволит не только научиться готовить блюда или коктейли из меню, но и пообщаться онлайн.

«Мы хотим поддержать людей, которые сейчас вынуждены оставаться дома. По нашему мнению, даже в сложившейся ситуации не нужно лишать себя удовольствий и менять привычный образ жизни. Мы задумались над созданием этого проекта после введения в России режима самоизоляции, и спустя три недели появился наш виртуальный дом. Мы постарались поменять привычные правила и собрать на одной онлайн-платформе все развлечения, которые сейчас интересны и востребованы», - поделился руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промо экспертизы Tele2 Артем Киракозов.

На пороге дома всех гостей встретит Миа – искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам. При этом в пространстве Tele2 не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Двери открыты для всех - зайти в онлайн-дом могут абоненты любых операторов сотовой связи, а весь контент доступен бесплатно. На мероприятия можно позвать друга через мессенджер и даже назначить в доме свидание.

- Мы хотим, чтобы наши абоненты чувствовали себя максимально комфортно в период самоизоляции, - объясняет задумку директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. - Обстоятельства складываются так, что нам всем сейчас лучше остаться дома и изменить свой привычный распорядок жизни, но это не означает безусловный компромисс. «Дом по другим правилам» Tele2 – это не набор ссылок на бесплатный контент, это действительно дом – уютный, со своей атмосферой, встречами с друзьями на кухне или даже у бассейна. Место, где каждый сможет для себя найти занятие по душе и где нет времени для скуки.

Когда хозяева и гости «обживутся» в онлайн-пространстве, Tele2 пригласит всех на новоселье. 1 мая в диджитал-доме пройдет живой концерт популярной группы (ее название пока держится в секрете). «Дом по другим правилам» продолжит принимать гостей и после окончания периода самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU