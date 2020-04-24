Власти выделили 261 млн рублей на строительство детсада в Васильково

24 Апр 2020 2020-04-24T16:28:24+03:00

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В Гурьевском районе в поселке Васильково построят новый детский сад. Соответствующее постановление о выделении средств опубликовано на портале правовой информации.

Региональные власти выделили администрации Гурьевска на строительство детсада 261 млн рублей, это чуть более 82% от общей стоимости дошкольного учреждения.

Новый детсад будет рассчитан на 225 мест, строительство должно начаться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU