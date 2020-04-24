2020-04-24T16:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Не ожидали такого: двое американцев попросили их выпустить из калининградского обсерватора

О забавном случае рассказал во время брифинга губернатор Антон Алиханов
Иван МАРКОВ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Калининградские обсерваторы для содержания лиц, у которых может быть коронавирусная инфекция, близки к заполнению. В настоящее время работает три таких учреждения, на очереди четвертое. Оно будет развернуто на базе одного из корпусов санатория "Янтарный берег".

Об этом сообщил на брифинге в пятницу губернатор Антон Алиханов, добавив, что случаев побега из обсерватора зафиксировано не было. Однако случилось другое, причем с иностранными гражданами.

- Если вам в обсерваторе уже невмоготу, то вы можете купить билет и уехать обратно, - сказал губернатор. - У нас был случай, когда два гражданина США были помещены в обсерватор. Через два дня они поняли, что это не курорт, и их никуда не выпускают, охрана по периметру, они попросились обратно, купили билеты. Мы их довезли централизованно, и они улетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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