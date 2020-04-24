2020-04-24T16:50:37+03:00
Общество

В Калининграде в течение недели на троллейбусных маршрутах будут курсировать автобусы

Это связано с проведением работ по укладке асфальта на участке улицы Киевской
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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С 25 апреля по 1 мая на троллейбусных маршрутах №1, 2 и 7 будут курсировать автобусы МКП «Калининград-ГорТранс». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Это связано с проведением работ по укладке асфальта на участке улицы Киевской - от пересечения с проспектом/площадью Калинина до трамвайного и троллейбусного депо.

«Из-за этого троллейбусы не могут выходить на линию по ремонтируемому участку, и их на маршрутах заменят автобусы муниципального предприятия, на светящихся табло которых будут указатели: «1ТР», «2ТР», «7ТР», - рассказали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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