2020-04-24T17:18:02+03:00
Общество

На Радоницу запретят остановку транспорта и высадку пассажиров у кладбищ

На автовокзале даже не будут продавать билеты до остановочных пунктов около кладбищ
Виктор Сергеев
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В Калининградской области 28 апреля, на Радоницу запретят остановку транспорта у кладбищ на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

С 6 часов утра до 10 вечера введен запрет на остановку транспорта, а также на посадку и высадку пассажиров на остановках около кладбищ.

В министерстве отметили, что Автовокзал прекратит продажу билетов на 28 апреля до остановочных пунктов около кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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