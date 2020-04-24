На Радоницу запретят остановку транспорта и высадку пассажиров у кладбищ

24 Апр 2020 2020-04-24T17:18:02+03:00

На автовокзале даже не будут продавать билеты до остановочных пунктов около кладбищ

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В Калининградской области 28 апреля, на Радоницу запретят остановку транспорта у кладбищ на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

С 6 часов утра до 10 вечера введен запрет на остановку транспорта, а также на посадку и высадку пассажиров на остановках около кладбищ.

В министерстве отметили, что Автовокзал прекратит продажу билетов на 28 апреля до остановочных пунктов около кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU