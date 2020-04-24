2020-04-24T18:51:38+03:00
Общество

В Калининграде начался прием документов для получения выплаты на детей с 3 до 7 лет

Выплата составляет 5 502,5 рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области начался прием документов для получения выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Пакет документов уже можно подать дистанционно в Центр социальной поддержки населения, сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Право на ежемесячную выплату в размере 5 502,5 рублей имеет один из родителей (законных представителей) ребенка, являющийся гражданином РФ в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области. Сейчас размер прожиточного минимума составляет 11 590 рублей.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявление на назначение можно будет подать через портал государственных услуг либо посредством электронной почты на электронные адреса Центра. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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