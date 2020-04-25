2020-04-25T00:19:56+03:00
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Стало известно, как будут работать торговые центры Калининграда после смягчения режима самоизоляции

На работу ТЦ наложен ряд ограничений
Кирилл Алексеев
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Со среды, 29 апреля, в Калининградской области снова разрешена работа непродовольственных магазинов, в том числе торговых центров. Однако, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, есть ряд серьезных ограничений.

В частности, постановлением регионального правительства определено, что ТЦ будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Выходные - суббота, воскресенье. Также торговые центры будут закрыты в праздничные дни.

При входе в магазин должно быть оборудовано место для санитарной обработки рук кожными антисептиками, парфюмерно-косметической продукцией либо дезинфицирующими салфетками. Покупатели могут заходить в магазин только в медицинской маске и перчатках. В торговом объекте может находиться не более одного посетителя на 50 квадратных метров. Расстояние между покупателями должно быть не меньше полутора метров.

Жесткие требования касаются и продавцов. При выходе их на смену обязательно должна измеряться температура, работники должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами гигиены и использовать их. Помещения должны постоянно проветриваться и дезинфицироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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