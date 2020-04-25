В Калининграде автоугонщика помогла задержать его жена

25 Апр 2020 2020-04-25T10:12:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции по Центральному району Калининграда обратилась местная жительница, которая сообщила о скандале со своим супругом. Разбирать семейную ссору прибыл, как положено, участковый уполномоченный полиции Владимир Казакевич. Кстати, победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2019».

По ходу беседы по душам полицейский выяснил, что 28-летний мужчина несколькими днями ранее решил прокатиться на чужой иномарке, припаркованной на улице Воздушной. Вскрыл машину, долго колесил по городу, а когда иссяк бензин, бросил транспортное средство, напоследок сняв с него аккумулятор. Свой рассказ он подтвердил в отделе полиции, уточнив, что искать машину нужно во дворах улицы Батальной. Там автомобиль и обнаружили, после чего вернули владельцу-пенсионеру. Ну а угонщику теперь грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU