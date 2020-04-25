Под Калининградом столкнулись два пенсионера на отечественных машинах

25 Апр 2020 2020-04-25T11:33:36+03:00

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В пятницу, 24 апреля, около 15:00 по местному времени на 10-м километре шоссе «Калининград – Долгоруково» (это территория Гурьевского района) встретились 73-летний водитель автомобиля «Лада» и 63-летний шофер МАЗа. Встреча была не радостной: «легковушка» по каким-то причинам оказалась на полосе встречного движения и грузовик не смог ее объехать. Результат дорожно-транспортного происшествия оказался вполне предсказуем – травмы получил виновник дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU