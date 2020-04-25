Калининградский Литтеатр дал уже второй спектакль в условиях самоизоляции

25 Апр 2020 2020-04-25T12:17:29+03:00

В программе «Я к вам пишу…» актеры исполняют стихи и песни на слова известных поэтов

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Народный Литературный театр Калининграда предложил зрителям свою очередную постановку. Сделанную, как это сегодня принято, в условиях самоизоляции. Название спектакля - «Я к вам пишу…», собственно, все объясняет. Как сказано в аннотации, это - попытка в условиях карантина вдохнуть жизнь в умирающий эпистолярный жанр. Вероятно, в его классическом понимании, ибо СМС-сообщения и переписку в соцсетях полноценными письмами и впрямь назвать затруднительно.

На протяжении 40 минут в исполнении актеров «Литературного» звучат стихи и песни на стихи известных поэтов, от Пушкина (его «Письмо Татьяны к Онегину» открывает спектакль) и Ахматовой до Саши Черного и Булата Окуджавы. Напомним, предыдущая работа коллектива «Если я заболею…» была посвящена теми пандемии коронавируса.

Посмотреть спектакль «Я к вам пишу…» можно на сайте Литературного театра или перейдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=LshPVeBzUhM&feature=youtu.be.

ИСТОЧНИК KP.RU