2020-04-25T12:17:29+03:00
Звезды

Калининградский Литтеатр дал уже второй спектакль в условиях самоизоляции

В программе «Я к вам пишу…» актеры исполняют стихи и песни на слова известных поэтов
Игорь Самарин
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Стихи и песни звучат на протяжении 40 минут.Стихи и песни звучат на протяжении 40 минут.Фото: Игорь Самарин
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Народный Литературный театр Калининграда предложил зрителям свою очередную постановку. Сделанную, как это сегодня принято, в условиях самоизоляции. Название спектакля - «Я к вам пишу…», собственно, все объясняет. Как сказано в аннотации, это - попытка в условиях карантина вдохнуть жизнь в умирающий эпистолярный жанр. Вероятно, в его классическом понимании, ибо СМС-сообщения и переписку в соцсетях полноценными письмами и впрямь назвать затруднительно.

На протяжении 40 минут в исполнении актеров «Литературного» звучат стихи и песни на стихи известных поэтов, от Пушкина (его «Письмо Татьяны к Онегину» открывает спектакль) и Ахматовой до Саши Черного и Булата Окуджавы. Напомним, предыдущая работа коллектива «Если я заболею…» была посвящена теми пандемии коронавируса.

Посмотреть спектакль «Я к вам пишу…» можно на сайте Литературного театра или перейдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=LshPVeBzUhM&feature=youtu.be.

ИСТОЧНИК KP.RU

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