2020-04-25T12:29:04+03:00
Происшествия

По ночному Калининграду шел мужчина с «букетом» наркотиков

Как уверял полицейских 29-летний горожанин, гашиш, метилэфедрон и метамфетамин предназначались для личного употребления
Игорь ОРЕХОВ
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Что именно показалось сотрудникам патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда подозрительным в поведении прохожего на улице Горького – точно не известно. Возможно, время, выбранное для прогулки, ведь на дворе уже была глубокая ночь. А может, то, что молодой мужчина оказался явно не рад встрече с правоохранителями и даже попытался от нее уклониться.

Как бы то ни было, 29-летнего горожанина полицейские досмотрели и поняли, что интуиция их не подвела – у калининградца обнаружили подозрительные вещества. Будучи доставлен в отдел, задержанный сознался, что имел при себе наркотики - но! Исключительно для того, чтобы употребить их самому, лично. Проведенная экспертиза подтвердила, что гражданин нес целый наркобукет: гашиш, метилэфедрон и метамфетамин.

За незаконное хранение наркотических средств мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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