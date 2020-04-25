Еще 21 калининградец подхватил корнавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T13:44:52+03:00

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За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2915 (48,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

Увы, вновь не осталась в стороне от остальной страны Калининградская область. У нас зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19, а общее число возросло до 210. Как сообщили в областном штабе по борьбе с эпидемией коронавируса, отмечено еще 6 случаев пневмонии (в том числе 3 у детей возрастом до 14 лет, которые были инфицированы в семьях), 10 случаев ОРВИ и 5 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции. Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определен круг общавшихся с ними для организации медицинского наблюдения. В данный момент остаются под наблюдением 1 165 человек, в том числе 93 - в условиях обсерватора.

За сутки выписано из стационара 10 человек, в общей сложности за все это время излечилось 59..

ИСТОЧНИК KP.RU