В Калининградскую область везут новые аппараты ИВЛ

25 Апр 2020 2020-04-25T15:55:37+03:00

Как сообщил губернатор Антон Алиханов, дефицита таких устройств в регионе не наблюдается

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Сегодня калининградские больницы, в которых проходят лечение больные коронавирусом, располагают 59 аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил губернатор области. Из этого количества пока задействовано 9 аппаратов.

Во всех остальных лечебных учреждениях региона находятся еще 98 аппаратов ИВЛ, и необходимости концентрировать их больницах, специализирующихся на лечении коронавируса, по мнению Антона Алиханова, нецелесообразно.

– Сформирован необходимый резерв, чтобы в случае необходимости увеличить число аппаратов ИВЛ в указанных медучреждениях, - сообщил он. – Еще 16 аппаратов сегодня находятся в ремонте, в ближайшее время ожидаются дополнительные поступления 5 аппаратов, приобретенных за счет регионального бюджета, и 8 – по линии минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU