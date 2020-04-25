В Калининградскую область везут новые аппараты ИВЛ
Сегодня калининградские больницы, в которых проходят лечение больные коронавирусом, располагают 59 аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил губернатор области. Из этого количества пока задействовано 9 аппаратов.
Во всех остальных лечебных учреждениях региона находятся еще 98 аппаратов ИВЛ, и необходимости концентрировать их больницах, специализирующихся на лечении коронавируса, по мнению Антона Алиханова, нецелесообразно.
– Сформирован необходимый резерв, чтобы в случае необходимости увеличить число аппаратов ИВЛ в указанных медучреждениях, - сообщил он. – Еще 16 аппаратов сегодня находятся в ремонте, в ближайшее время ожидаются дополнительные поступления 5 аппаратов, приобретенных за счет регионального бюджета, и 8 – по линии минпромторга.
ИСТОЧНИК KP.RU