Калининградских любителей шашлыков на природе могут оштрафовать за костер
Как известно, начиная с 29 апреля, будет заметно ослаблен режим самоизоляции, введенный в Калининградской области месяц назад. В частности, официально разрешат выходить на улицу с ребенком, да и прогулки взрослых практически ничем не ограничиваются. Однако, по словам губернатора, не желательно собираться большими компаниями, а маски в общественных местах должны носить все.
Для ярых любителей пикников на природе, которые вдруг вздумают собраться на шашлыки, Антон Алиханов напомнил, что в настоящее время на территории региона действует противопожарный режим. В это время нахождение в лесу, а уж тем более разведение там костров является административным правонарушением.
ИСТОЧНИК KP.RU