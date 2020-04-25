2020-04-25T16:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградских любителей шашлыков на природе могут оштрафовать за костер

Условия самоизоляции будут смягчены, однако в области продолжит действовать противопожарный режим
Игорь ОРЕХОВ
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Как известно, начиная с 29 апреля, будет заметно ослаблен режим самоизоляции, введенный в Калининградской области месяц назад. В частности, официально разрешат выходить на улицу с ребенком, да и прогулки взрослых практически ничем не ограничиваются. Однако, по словам губернатора, не желательно собираться большими компаниями, а маски в общественных местах должны носить все.

Для ярых любителей пикников на природе, которые вдруг вздумают собраться на шашлыки, Антон Алиханов напомнил, что в настоящее время на территории региона действует противопожарный режим. В это время нахождение в лесу, а уж тем более разведение там костров является административным правонарушением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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