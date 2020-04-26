В Калининграде еще у 26 человек диагностировали коронавирус

26 Апр 2020 2020-04-26T12:48:14+03:00

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За прошедшие сутки в Калининградской области диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 26 человек. Это второй серьезный всплеск с начала пандемии – больше было только 7 апреля, когда было объявлено сразу о 29 заболевших. Всего с начала пандемии общее число случаев инфицирования в нашем регионе достигло 236.

Как сообщает оперативный штаб, на 26 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 15 244 человека, 59 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 1 611 человек, в том числе 151 - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU