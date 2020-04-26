2020-04-26T12:48:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде от коронавируса скончались еще два человека

Обще число жертв пандемии достигло трех
Николай Литвинов
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..Фото: Александр АБРАМОВ
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Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за сутки из-за коронавирусной инфекции в Калининградской области скончались два человека. Таким образом, за все время пандемии число жертв вируса достигло трех. О первом случае стало известно 10 апреля: в военном госпитале умер военный пенсионер 1950 года рождения, у которого диагностировали пневмонию, а в последствии подтвердилась коронавирусная инфекция.

Напомним, за последние сутки Калининградской области коронавирус обнаружили еще у 26 человек, а общее число случаев инфицирования достигло 236.

ИСТОЧНИК KP.RU

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